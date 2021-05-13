Денний випуск програми Вікна-Новини на СТБ – актуальні новини та світу онлайн за 13 травня 2021 року:

– У Дніпрі 13-річна дівчинка впала з пілона і зламала ключицю: подробиці історії;

– Хроніки коронавірусу в Україні;

– Як заради життя людей влаштували спецоперацію в Україні | МЕДИЧНИЙ РЕПОРТАЖ ІРИНИ ЗАСЛАВЕЦЬ;

– Виправна колонія зливає відходи в річку! Скандал на Харківщині набирає обертів;

– Макаревич: чим здивувала Західна Україна і чи не страшно було їхати в Україну;

– Агітують вакцинуватися! У США оголосили лотерею з мільйонними джек-потами;

– Відновлення обов’язкового техогляду машин в Україні: ціна і де проходити;

– У Києві жінка народила в переході підземки: як все було;

– Молода капуста: як правильно вибирати і приготувати.