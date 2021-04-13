Випуск програми Вікна-Новини на СТБ – актуальні новини та світу онлайн за 13 квітня 2021 року:

– Літній відпочинок під загрозою? Потужна хвиля коронавірусу накрила Туреччину;

– У Києві знесли садибу Уткіна, щоб побудувати готель: чому так сталося;

– Били поліцейські машини і вітрини: силовики другий день заспокоюють заворушення в США;

– Мертве немовля у дніпровському соццентрі: чи причетна до цього мати;

– Хроніки коронавірусу в Україні;

– Розриваються між окупованими районами і мирної України: життя на пункті пропуску.