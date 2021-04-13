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Video: Вікна-новини. Випуск від 13.04.2021 (17:30)

Дивитись онлайн повний випуск Вікна-новини від 13.04.2021 (17:30) на сайті СТБ - останні новини України та світу
Вікна-новини. Випуск від 13.04.2021 (17:30)

Денний випуск програми Вікна-Новини на СТБ – актуальні новини та світу онлайн за 13 квітня 2021 року:

– Літній відпочинок під загрозою? Потужна хвиля коронавірусу накрила Туреччину;
– У Києві знесли садибу Уткіна, щоб побудувати готель: чому так сталося;
– Били поліцейські машини і вітрини: силовики другий день заспокоюють заворушення в США;
– Мертве немовля в дніпровському соццентрі: чи причетна до цього мати;
– Хроніки коронавірусу в Україні;
– Розриваються між окупованими районами і мирної України: життя на пункті пропуску.