Випуск програми Вікна-Новини на СТБ – актуальні новини країни та світу онлайн за 12 липня 2021 року:

– Вода зносила мости, ламала дерева і змивала машини: Закарпаття знову затопило;

– У Долині Смерті зафіксували одну з найвищих температур на Землі: як виживають люди;

– Річард Бренсон полетів у космос: як усе пройшло та звернення до глядачів онлайн-трансляції;

– ДТП на Київщині: перекинулася переповнена машина із дітьми, є постраждалі;

– Українців атакують ГАДЮКИ: як уберегтись від плазуна та що робити при укусі;

– Малюк не пережив звірства вітчима: наслідки трагедії на Дніпропетровщині.