Денний випуск програми Вікна-Новини на СТБ – актуальні новини та світу онлайн за 12 травня 2021 року:

– Вигідніше пекти хліб вдома? Чому ЗНОВУ дорожчає хліб і рецепти домашнього;

– Хроніки коронавірусу в Україні;

– Ветерани АТО мітингують в Дніпрі через скандал з водієм маршрутки: причини і подробиці;

– Сувора інспекторка і Обманута жінка. Яка книга змінила життя Ольги Фреймут;

– Охматдит в розпачі! Хворим дітям не вистачає донорської крові – як допомогти;

– Бджолиний мор! Як в машині Укрпошти загинуло 8 мільйонів бджіл;

– Пошуки хлопця! На Запоріжжі велосипедист наїхав на дівчинку, пошкодив їй ногу і втік;

– Загроза з боку Росії нікуди не поділася! Тези та заяви Андрія Тарана на форумі Україна 30;

– У Дніпрі відреставрували пожежну машину, якій понад 70 років.