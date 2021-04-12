Денний випуск програми Вікна-Новини на СТБ – актуальні новини та світу онлайн за 12 квітня 2021 року:

– Дотримання обмежень і вакцинація! Країни Європи починають виходити з карантину;

– Хроніки коронавірусу в Україні;

– Як з легкої руки українців у всьому світі висадили мільйон дерев за добу;

– У Дніпрі водій маршрутки побив ветерана АТО: подробиці інциденту;

– Росія стягує війська, а Кулеба терміново вилетів до Брюсселя: що відбувається;

– Сезон кліщів 2021: як захистити себе і домашніх улюбленців.