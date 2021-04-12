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Video: Вікна-новини. Випуск від 12.04.2021 (17:30)

Дивитись онлайн повний випуск Вікна-новини від 12.04.2021 (17:30) на сайті СТБ - останні новини України та світу
Вікна-новини. Випуск від 12.04.2021 (17:30)

Денний випуск програми Вікна-Новини на СТБ – актуальні новини та світу онлайн за 12 квітня 2021 року:

– Дотримання обмежень і вакцинація! Країни Європи починають виходити з карантину;
– Хроніки коронавірусу в Україні;
– Як з легкої руки українців у всьому світі висадили мільйон дерев за добу;
– У Дніпрі водій маршрутки побив ветерана АТО: подробиці інциденту;
– Росія стягує війська, а Кулеба терміново вилетів до Брюсселя: що відбувається;
– Сезон кліщів 2021: як захистити себе і домашніх улюбленців.

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