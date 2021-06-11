Випуск програми Вікна-Новини на СТБ – актуальні новини країни та світу онлайн за 11 червня 2021 року:
– Зустріч країн Великої сімки: про що будуть говорити на саміті G7 та важливі заяви;
– Як хворий хлопчик із Тернопільщини виграв у лотерею найдорожчі у світі ліки;
– Дороги перетворилися на річки! Як рясні дощі ЗАЛИВАЮТЬ країну;
– Французькі арки і міні-ставки! Як священник перетворив занедбаний будинок на казковий сад;
– Смачна ОКРОШКА: як приготувати головну літню страву | РЕЦЕПТИ ОКРОШКИ;
– Втрати на фронті: троє загиблих.