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Video: Вікна-новини. Випуск від 11.06.2021 (22:00)

Дивитись онлайн повний випуск Вікна-новини від 11.06.2021 (22:00) на сайті СТБ - останні новини України та світу
Вікна-новини. Випуск від 11.06.2021 (22:00)

Випуск програми Вікна-Новини на СТБ – актуальні новини країни та світу онлайн за 11 червня 2021 року:

– Зустріч країн Великої сімки: про що будуть говорити на саміті G7 та важливі заяви;

– Як хворий хлопчик із Тернопільщини виграв у лотерею найдорожчі у світі ліки;

– Дороги перетворилися на річки! Як рясні дощі ЗАЛИВАЮТЬ країну;

– Французькі арки і міні-ставки! Як священник перетворив занедбаний будинок на казковий сад;

– Смачна ОКРОШКА: як приготувати головну літню страву | РЕЦЕПТИ ОКРОШКИ;

– Втрати на фронті: троє загиблих.