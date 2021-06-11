Випуск програми Вікна-Новини на СТБ – актуальні новини країни та світу онлайн за 11 червня 2021 року:

– Зустріч країн Великої сімки: про що будуть говорити на саміті G7 та важливі заяви;

– Як хворий хлопчик із Тернопільщини виграв у лотерею найдорожчі у світі ліки;

– Дороги перетворилися на річки! Як рясні дощі ЗАЛИВАЮТЬ країну;

– Французькі арки і міні-ставки! Як священник перетворив занедбаний будинок на казковий сад;

– Смачна ОКРОШКА: як приготувати головну літню страву | РЕЦЕПТИ ОКРОШКИ;

– Втрати на фронті: троє загиблих.