Денний випуск програми Вікна-Новини на СТБ – актуальні новини та світу онлайн за 11 травня 2021 року:

– Буде світова війна? Тези та заяви Зеленського на форумі Україна 30. Безпека країни;

– Хроніки коронавірусу в Україні;

– Два центри в Україні почали посмертно трансплантувати нирки;

– Уроки на свіжому повітрі в Україні: як все працює;

– Екс-космонавтка Терешкова підтримує російську агресію. Чому в Україні сотні вулиць мають її ім’я;

– Під знаком Водолія! Оксана Байрак почала знімати нову гостросюжетну стрічку для СТБ;

– Коронавірус у світі: у США будуть вакцинувати підлітків і критична ситуація в Індії:

– Як в Україні продавали підроблений Pfizer;

– Як килим-літак з Аладіном возив людей Харковом.