Випуск програми Вікна-Новини на СТБ – актуальні новини країни та світу онлайн за 10 червня 2021 року:

– Шторми, грози і гради! КОЛИ В УКРАЇНІ ЗАКІНЧИТЬСЯ ПОГАНА ПОГОДА;

– Світовий рекорд добової смертності від коронавірусу встановила Індія;

– У Херсоні жінка покинула маленького хлопчика на автовокзалі і поїхала в Одесу;

– Демонтаж будинку обернувся трагедією у Південній Кореї: подробиці;

– Вакцинованих Супутником V не пускатимуть в Україну: яка причина та чи є альтернатива;

– Сезон свіжих овочів 2021: як обрати та де шкоди більше, ніж користі;

– Кінопремія Золота Дзиґа 2021: нова номінація та хто претендує на перемогу.