Випуск програми Вікна-Новини на СТБ – актуальні новини країни та світу онлайн за 10 червня 2021 року:
– Шторми, грози і гради! КОЛИ В УКРАЇНІ ЗАКІНЧИТЬСЯ ПОГАНА ПОГОДА;
– Світовий рекорд добової смертності від коронавірусу встановила Індія;
– У Херсоні жінка покинула маленького хлопчика на автовокзалі і поїхала в Одесу;
– Демонтаж будинку обернувся трагедією у Південній Кореї: подробиці;
– Вакцинованих Супутником V не пускатимуть в Україну: яка причина та чи є альтернатива;
– Сезон свіжих овочів 2021: як обрати та де шкоди більше, ніж користі;
– Кінопремія Золота Дзиґа 2021: нова номінація та хто претендує на перемогу.