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Video: Вікна-новини. Випуск від 10.06.2021 (17:30)

Дивитись онлайн повний випуск Вікна-новини від 10.06.2021 (17:30) на сайті СТБ - останні новини України та світу
Вікна-новини. Випуск від 10.06.2021 (17:30)

Випуск програми Вікна-Новини на СТБ – актуальні новини країни та світу онлайн за 10 червня 2021 року:

– Шторми, грози і гради! КОЛИ В УКРАЇНІ ЗАКІНЧИТЬСЯ ПОГАНА ПОГОДА;
– Світовий рекорд добової смертності від коронавірусу встановила Індія;
– У Херсоні жінка покинула маленького хлопчика на автовокзалі і поїхала в Одесу;
– Демонтаж будинку обернувся трагедією у Південній Кореї: подробиці;
– Вакцинованих Супутником V не пускатимуть в Україну: яка причина та чи є альтернатива;
– Сезон свіжих овочів 2021: як обрати та де шкоди більше, ніж користі.