Денний випуск програми Вікна-Новини на СТБ – актуальні новини та світу онлайн за 10 травня 2021 року:

– Чому в Румунії будуть робити щеплення в замку Дракули;

– Хроніки коронавірусу в Україні;

– Міжнародна благодійна акція Wings for Life: як в Києві бігли заради інших;

– Євробачення 2021: GO_A вже в Роттердамі, а букмекери підвищують шанси на перемогу;

– Поминальні дні перетворюються на фарс? Що влаштували українці на проводи;

– На Львівщині трирічний малюк втік від баби з дідом: як і чим все закінчилося;

– Проводили марші і запускали феєрверки! Як Росія відзначила День перемоги;

– Тюльпанова краса в розквіті! На Співочому полі в Києві унікальна виставка квітів;

– Як відзначили 76 річницю перемоги над нацизмом в Україні;

– США заявили про російський слід в кібератаці на нафтопровід Colonial Pipelin.