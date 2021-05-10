Денний випуск програми Вікна-Новини на СТБ – актуальні новини та світу онлайн за 10 травня 2021 року:
– Чому в Румунії будуть робити щеплення в замку Дракули;
– Хроніки коронавірусу в Україні;
– Міжнародна благодійна акція Wings for Life: як в Києві бігли заради інших;
– Євробачення 2021: GO_A вже в Роттердамі, а букмекери підвищують шанси на перемогу;
– Поминальні дні перетворюються на фарс? Що влаштували українці на проводи;
– На Львівщині трирічний малюк втік від баби з дідом: як і чим все закінчилося;
– Проводили марші і запускали феєрверки! Як Росія відзначила День перемоги;
– Тюльпанова краса в розквіті! На Співочому полі в Києві унікальна виставка квітів;
– Як відзначили 76 річницю перемоги над нацизмом в Україні;
– США заявили про російський слід в кібератаці на нафтопровід Colonial Pipelin.