Випуск програми Вікна-Новини на СТБ – актуальні новини країни та світу онлайн за 9 липня 2021 року:
– Валерій Меладзе на Atlas Weekend 2021: як пройшов виступ та реакція українців;
– Нардеп Олександр Юрченко протаранив авто і поліз із кулаками на водія: резонансна ДТП у Львові;
– В Італії родичі жертв пандемії вимагають від уряду компенсації;
– Нью-Йорк затопило, а у Росії аномальна спека: наслідки стихії у світі;
– Коронавірус у світі: чи готовий світ до нового штаму Дельта;
– Чотири втрати на фронті. Хвилина мовчання нашим захисникам.