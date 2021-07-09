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Video: Вікна-новини. Випуск від 09.07.2021 (22:00)

Дивитись онлайн повний випуск Вікна-новини від 09.07.2021 (22:00) на сайті СТБ - останні новини України та світу
Вікна-новини. Випуск від 09.07.2021 (22:00)

Випуск програми Вікна-Новини на СТБ – актуальні новини країни та світу онлайн за 9 липня 2021 року:

– Валерій Меладзе на Atlas Weekend 2021: як пройшов виступ та реакція українців;
– Нардеп Олександр Юрченко протаранив авто і поліз із кулаками на водія: резонансна ДТП у Львові;
– В Італії родичі жертв пандемії вимагають від уряду компенсації;
– Нью-Йорк затопило, а у Росії аномальна спека: наслідки стихії у світі;
– Коронавірус у світі: чи готовий світ до нового штаму Дельта;
– Чотири втрати на фронті. Хвилина мовчання нашим захисникам.