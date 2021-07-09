Випуск програми Вікна-Новини на СТБ – актуальні новини країни та світу онлайн за 9 липня 2021 року:

– Валерій Меладзе на Atlas Weekend 2021: як пройшов виступ та реакція українців;

– Нардеп Олександр Юрченко протаранив авто і поліз із кулаками на водія: резонансна ДТП у Львові;

– В Італії родичі жертв пандемії вимагають від уряду компенсації;

– Нью-Йорк затопило, а у Росії аномальна спека: наслідки стихії у світі;

– Коронавірус у світі: чи готовий світ до нового штаму Дельта;

– Чотири втрати на фронті. Хвилина мовчання нашим захисникам.