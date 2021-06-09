Випуск програми Вікна-Новини на СТБ – актуальні новини країни та світу онлайн за 9 червня 2021 року:

– Люди пересувалися на ГУМОВИХ ЧОВНАХ! Великий потоп у Маріуполі — РЕПОРТАЖ;

– Потужний торнадо промчав у штаті Колорадо! Приголомшливі кадри удару стихії;

– Як працівники готували саморобний алкоголь у Національній Академії Наук України;

– Народила 10 дітей за один раз! Хто встановив новий світовий рекорд;

– Нероби і нахлібники? У Чугуєві жінка гнівно висловилась про українську армію на всю країну | Реакція вояків;

– Сукня на випускний 2021: тренди та ціни | ЯК ОБРАТИ СУКНЮ НА ВИПУСК 2021.