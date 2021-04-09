Денний випуск програми Вікна-Новини на СТБ – актуальні новини та світу онлайн за 9 квітня 2021 року:

– Недовіра до вакцинації: як у світі заохочували людей прийти на щеплення;

– Автобуси перестануть їздити в село Голубівка через погані дороги: що зробила влада?;

– Чому насправді подорожчали велосипеди в Україні;

– Напустила газу у квартиру і погрожувала висадити всіх в повітря: як захиститися від такого;

– Один убитий воїн і 15 обстрілів: напруга на фронті набирає обертів;

– Помер чоловік Єлизавети II принц Філіп;

– Хроніки коронавірусу в Україні;

– Термінові збори бійців територіальної оборони на Запоріжжі: як готуються до війни.