Випуск програми Вікна-Новини на СТБ – актуальні новини країни та світу онлайн за 8 липня 2021 року:

– Коронавірус у світі: як штам Дельта поширюється країнами;

– Рекомендований авансовий платіж за опалення: що це таке, як працюватиме та чи вигідно;

– Масштабна спецоперація із затримання вбивць президента триває на Гаїті;

– У Маямі зупинили рятувальну операцію на місці руйнування житлового будинку;

– Ремонт чи тиск на боржників? Що насправді відбувається на Миколаївщині;

– Вандал познущався з могил січових стрільців: хто він та чому зробив це.