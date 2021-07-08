Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь

Video: Вікна-новини. Випуск від 08.07.2021 (22:00)

Дивитись онлайн повний випуск Вікна-новини від 08.07.2021 (17:30) на сайті СТБ - останні новини України та світу
Вікна-новини. Випуск від 08.07.2021 (22:00)

Випуск програми Вікна-Новини на СТБ – актуальні новини країни та світу онлайн за 8 липня 2021 року:

– Коронавірус у світі: як штам Дельта поширюється країнами;
– Рекомендований авансовий платіж за опалення: що це таке, як працюватиме та чи вигідно;
– Масштабна спецоперація із затримання вбивць президента триває на Гаїті;
– У Маямі зупинили рятувальну операцію на місці руйнування житлового будинку;
– Ремонт чи тиск на боржників? Що насправді відбувається на Миколаївщині;
– Вандал познущався з могил січових стрільців: хто він та чому зробив це.