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Video: Вікна-новини. Випуск від 08.06.2021 (17:30)

Дивитись онлайн повний випуск Вікна-новини від 08.06.2021 (17:30) на сайті СТБ - останні новини України та світу
Вікна-новини. Випуск від 08.06.2021 (17:30)

Випуск програми Вікна-Новини на СТБ – актуальні новини країни та світу онлайн за 8 червня 2021 року:

– Залило дороги і підтопило під’їзди: як зливи накрили Херсонську область;
– Напад бійцівських собак на маленького хлопчика на Черкащині: у якому стані дитина;
– Як швидко позбутися зайвих кілограмів? Поради від зірок;
– Іран почне виплати компенсацій родичам загиблих у катастрофі літака МАУ;
– Заприскав пасажирку перцевим балончиком. Чому в Києві таксист напав на жінку з дитиною;
– Напад бійцівських собак на маленького хлопчика на Черкащині: у якому стані дитина.

 