Випуск програми Вікна-Новини на СТБ – актуальні новини країни та світу онлайн за 8 червня 2021 року:

– Залило дороги і підтопило під’їзди: як зливи накрили Херсонську область;

– Напад бійцівських собак на маленького хлопчика на Черкащині: у якому стані дитина;

– Як швидко позбутися зайвих кілограмів? Поради від зірок;

– Іран почне виплати компенсацій родичам загиблих у катастрофі літака МАУ;

– Заприскав пасажирку перцевим балончиком. Чому в Києві таксист напав на жінку з дитиною;

– Напад бійцівських собак на маленького хлопчика на Черкащині: у якому стані дитина.