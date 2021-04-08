Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь

Video: Вікна-новини. Випуск від 08.04.2021 (17:30)

Дивитись онлайн повний випуск Вікна-новини від 08.04.2021 (17:30) на сайті СТБ - останні новини України та світу
Вікна-новини. Випуск від 08.04.2021 (17:30)

Денний випуск програми Вікна-Новини на СТБ – актуальні новини та світу онлайн за 8 квітня 2021 року:

– Склав складний іспит! 11-річний геній поділився секретами вивчення англійської мови;
– Від грипу, застуди і COVID-19? Вся правда про корисні властивості вітаміну C;
– Хроніки коронавірусу в Україні;
– Як у вільний час молодь об’єднується і чепурить Київ;
– Відібрали корону і повисмикували волосся: неймовірна драма на конкурсі краси;
– Чому у Києва вистачило грошей на програму співфінансування ремонтів;
– Палять з артилерії і вбивають наших воїнів: тривожні новини з передової;
– Дитина не може сказати «мама»! Маленькій Ніколь потрібна складна операція.