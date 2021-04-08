Денний випуск програми Вікна-Новини на СТБ – актуальні новини та світу онлайн за 8 квітня 2021 року:

– Склав складний іспит! 11-річний геній поділився секретами вивчення англійської мови;

– Від грипу, застуди і COVID-19? Вся правда про корисні властивості вітаміну C;

– Хроніки коронавірусу в Україні;

– Як у вільний час молодь об’єднується і чепурить Київ;

– Відібрали корону і повисмикували волосся: неймовірна драма на конкурсі краси;

– Чому у Києва вистачило грошей на програму співфінансування ремонтів;

– Палять з артилерії і вбивають наших воїнів: тривожні новини з передової;

– Дитина не може сказати «мама»! Маленькій Ніколь потрібна складна операція.