Денний випуск програми Вікна-Новини на СТБ – актуальні новини та світу онлайн за 8 квітня 2021 року:
– Склав складний іспит! 11-річний геній поділився секретами вивчення англійської мови;
– Від грипу, застуди і COVID-19? Вся правда про корисні властивості вітаміну C;
– Хроніки коронавірусу в Україні;
– Як у вільний час молодь об’єднується і чепурить Київ;
– Відібрали корону і повисмикували волосся: неймовірна драма на конкурсі краси;
– Чому у Києва вистачило грошей на програму співфінансування ремонтів;
– Палять з артилерії і вбивають наших воїнів: тривожні новини з передової;
– Дитина не може сказати «мама»! Маленькій Ніколь потрібна складна операція.