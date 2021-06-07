Випуск програми Вікна-Новини на СТБ – актуальні новини країни та світу онлайн за 7 червня 2021 року:

– ДТП на Львівщині: легковик виїхав на зустрічну смугу і зіткнувся з мікроавтобусом;

– Нова форма збірної України: як і чому у Росії казяться через новий дизайн;

– Фабрикують кримінальні справи! Російський опозиціонер Дмитро Гудков втік до України;

– Дощі з градом затопили вулиці та житлові будинки! Скільки ще буде йти дощ;

– Пластику поменшає! Володимир Зеленський підписав закон, про використання пластикових пакетів;

– ПОВЕНІ ТА ПАЛАЮЧІ ЛІСИ. Як світ зіткнувся з викликами природи.