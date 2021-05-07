Випуск програми Вікна-Новини на СТБ – актуальні новини та світу онлайн за 7 травня 2021 року:

– Атака змій в Україні: як виглядають отруйні гади і як уберегтися;

– Індія палає від коронавірусу, а влада відмовляється від локдауну: останні новини;

– Дешево і модно? Вся правда про секонд-хенди в Україні;

– Унікальні кактуси рідкісні квіти і лимонаріум: що потрібно знати про Оранжерею на ВДНГ;

– Ніби водоспад! Наслідки масштабного прориву водопроводу в Харкові;

– Створення реєстру ігроманів в Україні: що це таке і як повинен працювати;

– Як змусити комунальників швидше латати ями на дорогах.