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Video: Вікна-новини. Випуск від 07.05.2021 (17:30)

Дивитись онлайн повний випуск Вікна-новини від 07.05.2021 (17:30) на сайті СТБ - останні новини України та світу
Вікна-новини. Випуск від 07.05.2021 (17:30)

Денний випуск програми Вікна-Новини на СТБ – актуальні новини та світу онлайн за 7 травня 2021 року:

– Атака змій в Україні: як виглядають отруйні гади і як уберегтися;
– Хроніки коронавірусу в Україні;
– Індія палає від коронавірусу, а влада відмовляється від локдауну: останні новини;
– Дешево і модно? Вся правда про секонд-хенди в Україні;
– Унікальні кактуси рідкісні квіти і лимонаріум: що потрібно знати про Оранжерею на ВДНГ;
– Ніби водоспад! Наслідки масштабного прориву водопроводу в Харкові;
– Створення реєстру ігроманів в Україні: що це таке і як повинен працювати;
– Як змусити комунальників швидше латати ями на дорогах.