Денний випуск програми Вікна-Новини на СТБ – актуальні новини та світу онлайн за 7 квітня 2021 року:

– Весняна Європа в снігах! Як холодний арктичний циклон рухається на Україну;

– У Миколаєві безсовісно обікрали батька загиблого воїна АТО: чим все закінчилося;

– Як березовий сік з Волині підкорює весь світ;

– Вакцинація літніх людей в Україні: як записати на щеплення бабусю і дідуся;

– Підвези медика! Як водії-волонтери допомагають доїхати до роботи;

– Вся правда про ризики для вагітних жінок під час пандемії – ДОСЛІДЖЕННЯ Оксфордського університету;

– Хроніки коронавірусу в Україні та світі;

– Підробітока для учнів старших класів у Львові: куди беруть і скільки платять.