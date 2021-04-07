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Video: Вікна-новини. Випуск від 07.04.2021 (17:30)

Дивитись онлайн повний випуск Вікна-новини від 07.04.2021 (17:30) на сайті СТБ - останні новини України та світу
Вікна-новини. Випуск від 07.04.2021 (17:30)

Денний випуск програми Вікна-Новини на СТБ – актуальні новини та світу онлайн за 7 квітня 2021 року:

– Весняна Європа в снігах! Як холодний арктичний циклон рухається на Україну;
– У Миколаєві безсовісно обікрали батька загиблого воїна АТО: чим все закінчилося;
– Як березовий сік з Волині підкорює весь світ;
– Вакцинація літніх людей в Україні: як записати на щеплення бабусю і дідуся;
– Підвези медика! Як водії-волонтери допомагають доїхати до роботи;
– Вся правда про ризики для вагітних жінок під час пандемії – ДОСЛІДЖЕННЯ Оксфордського університету;
– Хроніки коронавірусу в Україні та світі;
– Підробітока для учнів старших класів у Львові: куди беруть і скільки платять.