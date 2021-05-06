Випуск програми Вікна-Новини на СТБ – актуальні новини та світу онлайн за 6 травня 2021 року:

– В Ірпені може статися еко катастрофа через ЖК: чи може допомогти місцева влада;

– Тетяна Литвинова зійшлася в кулінарному поєдинку з найкращим кухарем Туреччини: хто переміг;

– Гучне вбивство атовцем на Тернопільщині: нові подробиці від Андрія Пекельного | ЕКСКЛЮЗИВ;

– На Київщині місцева влада відновила постамент до Дня перемоги і потрапила у скандал;

– Чому на Прикарпатті люди живуть в страху каменепаду.