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Вікна-новини. Випуск від 06.05.2021 (17:30)

Денний випуск програми Вікна-Новини на СТБ – актуальні новини та світу онлайн за 6 травня 2021 року:

– 400 тисяч інфікованих в добу! Індійська система охорони здоров’я на межі;
– Хроніки коронавірусу в Україні;
– В Ірпені може статися еко катастрофа через ЖК: чи може допомогти місцева влада;
– Тетяна Литвинова зійшлася в кулінарному поєдинку з найкращим кухарем Туреччини: хто переміг;
– Гучне вбивство атовцем на Тернопільщині: нові подробиці від Андрія Пекельного | ЕКСКЛЮЗИВ;
– На Київщині місцева влада відновила постамент до Дня перемоги і потрапила у скандал;
– Чому в Чехії не раді шанувальникам “руського міра”;
– Чому на Прикарпатті люди живуть в страху каменепаду.