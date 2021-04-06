Випуск програми Вікна-Новини на СТБ – актуальні новини та світу онлайн за 6 квітня 2021 року:

– На фронті — нові втрати;

– Володимир Зеленський поспілкувався з генеральним серктеарем НАТО та прем’єр-міністром Великої Британії — про що говорили;

– Хроніки коронавірусу в Україні;

– До України їде зміна погоди;

– Чи вирішилися проблеми з транспортом у Києві;

– Вся правда про електронний лікарняний;

– Детективна історія про мешканця з Дніпра, якого у пенсійному фонді вважають небіжчиком;

– Став інвалідом, рятуючи інших: де компенсація медика, що постраждав на COVID-19;

– Як і де по світу послаблюють карантинні обмеження.