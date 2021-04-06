Випуск програми Вікна-Новини на СТБ – актуальні новини та світу онлайн за 6 квітня 2021 року:
– На фронті — нові втрати;
– Володимир Зеленський поспілкувався з генеральним серктеарем НАТО та прем’єр-міністром Великої Британії — про що говорили;
– Хроніки коронавірусу в Україні;
– До України їде зміна погоди;
– Чи вирішилися проблеми з транспортом у Києві;
– Вся правда про електронний лікарняний;
– Детективна історія про мешканця з Дніпра, якого у пенсійному фонді вважають небіжчиком;
– Став інвалідом, рятуючи інших: де компенсація медика, що постраждав на COVID-19;
– Як і де по світу послаблюють карантинні обмеження.