Випуск програми Вікна-Новини на СТБ – актуальні новини країни та світу онлайн за 5 липня 2021 року:

– ТРИ річки вийшли з берегів! Як негода вдарила по Криму;

– Буревій потрощив тисячі гектарів лісу: наслідки негоди на Рівненщині;

– ДТП в Україні: масштабна аварія у Києві та трагедія у Харкові;

– Сезон штормів у світі: що треба знати про Ельзу та його руйнівні наслідки;

– Коронавірус у світі: Росія поринає у карантин | Останні новини;

– Річниця створення Нацполіції в Україні: чому недовіра громадян росте.