Випуск програми Вікна-Новини на СТБ – актуальні новини країни та світу онлайн за 5 липня 2021 року:
– ТРИ річки вийшли з берегів! Як негода вдарила по Криму;
– Буревій потрощив тисячі гектарів лісу: наслідки негоди на Рівненщині;
– ДТП в Україні: масштабна аварія у Києві та трагедія у Харкові;
– Сезон штормів у світі: що треба знати про Ельзу та його руйнівні наслідки;
– Коронавірус у світі: Росія поринає у карантин | Останні новини;
– Річниця створення Нацполіції в Україні: чому недовіра громадян росте.