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Video: Вікна-новини. Випуск від 05.05.2021 (17:30)

Дивитись онлайн повний випуск Вікна-новини від 05.05.2021 (17:30) на сайті СТБ - останні новини України та світу
Вікна-новини. Випуск від 05.05.2021 (17:30)

Денний випуск програми Вікна-Новини на СТБ – актуальні новини та світу онлайн за 5 травня 2021 року:

– Соняшникова олія по 60 гривень! ЯК ЗУПИНИТИ ЦІНОВЕ ЦУНАМІ;
– Хроніки коронавірусу в Україні;
– Сморід навколо страшний! Що робити, якщо сусід розвів у дворі свиноферму;
– Євросоюз в червні введе паспорта вакцинації: хто зможе отримати;
– Бабусі-черлідерки в коротких спідницях! Як жінки будуть танцювати на Олімпіаді в Токіо;
– Як топовий італійський фотограф покинув все заради українки і став селянином;
– Надзвичайний рівень пожежної небезпеки! Як поліція попереджає про відповідальність;
– Змітали машини і виривали дерева! Два потужних торнадо пронеслися Техасом.