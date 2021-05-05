Денний випуск програми Вікна-Новини на СТБ – актуальні новини та світу онлайн за 5 травня 2021 року:

– Соняшникова олія по 60 гривень! ЯК ЗУПИНИТИ ЦІНОВЕ ЦУНАМІ;

– Хроніки коронавірусу в Україні;

– Сморід навколо страшний! Що робити, якщо сусід розвів у дворі свиноферму;

– Євросоюз в червні введе паспорта вакцинації: хто зможе отримати;

– Бабусі-черлідерки в коротких спідницях! Як жінки будуть танцювати на Олімпіаді в Токіо;

– Як топовий італійський фотограф покинув все заради українки і став селянином;

– Надзвичайний рівень пожежної небезпеки! Як поліція попереджає про відповідальність;

– Змітали машини і виривали дерева! Два потужних торнадо пронеслися Техасом.