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Video: Вікна-новини. Випуск від 05.04.2021 (17:30)

Дивитись онлайн повний випуск Вікна-новини від 05.04.2021 (17:30) на сайті СТБ - останні новини України та світу
Вікна-новини. Випуск від 05.04.2021 (17:30)

Денний випуск програми Вікна-Новини на СТБ – актуальні новини та світу онлайн за 5 квітня 2021 року:

– Пожежа в запорізькій багатоповерхівці. Троє людей учаділи;

– 11 шахтарів постраждали на Волині. Їх ліфт обірвався;

– Шалені затори та таксі за ціною квитка на літак – наслідки посилення карантину в Києві;

– Що стоїть за пільговими квартирами, і чому людям в експлуатацію видають коробку — без води, світла, тепла і газу;

– Велика вода накрила різні куточки світу;

– Пожежа у Запорізькій області: як чоловік врятував двох сусідів із вогню;

– Іграшковий літачок, начинений вибухівкою, занесло вітром на позиції українських захисників;

– Як березовий сік насправді впливає на організм та яких правил треба дотримувати, якщо хочете його зібрати