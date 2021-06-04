Випуск програми Вікна-Новини на СТБ – актуальні новини країни та світу онлайн за 4 червня 2021 року:
– Інтерв’ю з повинною Романа Протасевича: реакція рідних і останні новини;
– В Одесі чоловіка засмоктало в апарат МРТ: чому це сталося та усі подробиці;
– Закриття коронавірусних відділень в Україні: які можливі наслідки та де лікуватимуть пацієнтів;
– Чому у харківському аеропорту зняли з рейсу пасажира.
– Черешня ціна за кілограм у 2021 році: скільки коштує і коли подешевшає;
-Білорусь під санкціями США: реакція Мінська та що готує ЄС.