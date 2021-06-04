Випуск програми Вікна-Новини на СТБ – актуальні новини країни та світу онлайн за 4 червня 2021 року:

– Інтерв’ю з повинною Романа Протасевича: реакція рідних і останні новини;

– В Одесі чоловіка засмоктало в апарат МРТ: чому це сталося та усі подробиці;

– Закриття коронавірусних відділень в Україні: які можливі наслідки та де лікуватимуть пацієнтів;

– Чому у харківському аеропорту зняли з рейсу пасажира.

– Черешня ціна за кілограм у 2021 році: скільки коштує і коли подешевшає;

-Білорусь під санкціями США: реакція Мінська та що готує ЄС.