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Video: Вікна-новини. Випуск від 04.06.2021 (17:30)

Дивитись онлайн повний випуск Вікна-новини від 04.06.2021 (17:30) на сайті СТБ - останні новини України та світу
Вікна-новини. Випуск від 04.06.2021 (17:30)

Випуск програми Вікна-Новини на СТБ – актуальні новини країни та світу онлайн за 4 червня 2021 року:

– Інтерв’ю з повинною Романа Протасевича: реакція рідних і останні новини;
– В Одесі чоловіка засмоктало в апарат МРТ: чому це сталося та усі подробиці;
– Закриття коронавірусних відділень в Україні: які можливі наслідки та де лікуватимуть пацієнтів;
– Чому у харківському аеропорту зняли з рейсу пасажира.
– Черешня ціна за кілограм у 2021 році: скільки коштує і коли подешевшає;
-Білорусь під санкціями США: реакція Мінська та що готує ЄС.