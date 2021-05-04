Денний випуск програми Вікна-Новини на СТБ – актуальні новини та світу онлайн за 4 травня 2021 року:
– В Іспанії чекають туристів! Як Європа виходить з карантину;
– Хроніки коронавірусу в Україні;
– Міст втомився? Чи можна було уникнути обвалу шляхопроводу на трасі Київ-Луцьк;
– Пробив в підлозі діру! Чим може закінчитися сумнівне перепланування;
– Субсидії 2021 під загрозою? Як отримати пільги за новими правилами;
– Небезпечна розвага. Як травмувався інструктор мотузкового парку в Харкові і що загрожує дітям;
– Нещасний випадок чи халатність? У Мексиці впав міст метро – всі версії причин трагедії;
– Пожежа в ресторані Щастя: чому в Одесі РЕГУЛЯРНО щось горить;
– Екзотичний фермер! Як вдалося виростити тропічні фрукти на Київщині.