Денний випуск програми Вікна-Новини на СТБ – актуальні новини та світу онлайн за 4 травня 2021 року:

– В Іспанії чекають туристів! Як Європа виходить з карантину;

– Хроніки коронавірусу в Україні;

– Міст втомився? Чи можна було уникнути обвалу шляхопроводу на трасі Київ-Луцьк;

– Пробив в підлозі діру! Чим може закінчитися сумнівне перепланування;

– Субсидії 2021 під загрозою? Як отримати пільги за новими правилами;

– Небезпечна розвага. Як травмувався інструктор мотузкового парку в Харкові і що загрожує дітям;

– Нещасний випадок чи халатність? У Мексиці впав міст метро – всі версії причин трагедії;

– Пожежа в ресторані Щастя: чому в Одесі РЕГУЛЯРНО щось горить;

– Екзотичний фермер! Як вдалося виростити тропічні фрукти на Київщині.