Випуск програми Вікна-Новини на СТБ – актуальні новини країни та світу онлайн за 3 червня 2021 року:
– Пожежа у центральному парку Вінниці: горіли дитячі ігрові автомати та надувні атракціони;
– Шторми, торнадо, зливи з градом і нищівні повені! Як світ здригається від стихій;
– Володимир Зеленський хоче створити реєстр олігархів: що відомо;
– Лосі ходять по городах! Як тварини опинилися на Київщині та чим усе закінчилося.
– Провалля посеред поля в Мексиці: як це сталося;
– Уся правда про весільні тренди 2021 в умовах пандемії;
– Комендантська година для дітей: як на Миколаївщині вирішують проблеми громади;
– Протести не підтримує, а їжа у СІЗО — СМАЧНА! РОМАН ПРОТАСЕВИЧ ДАВ НОВЕ ІНТЕРВ’Ю.