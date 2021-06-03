Випуск програми Вікна-Новини на СТБ – актуальні новини країни та світу онлайн за 3 червня 2021 року:

– Пожежа у центральному парку Вінниці: горіли дитячі ігрові автомати та надувні атракціони;

– Шторми, торнадо, зливи з градом і нищівні повені! Як світ здригається від стихій;

– Володимир Зеленський хоче створити реєстр олігархів: що відомо;

– Лосі ходять по городах! Як тварини опинилися на Київщині та чим усе закінчилося.

– Провалля посеред поля в Мексиці: як це сталося;

– Уся правда про весільні тренди 2021 в умовах пандемії;