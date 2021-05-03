Денний випуск програми Вікна-Новини на СТБ – актуальні новини та світу онлайн за 3 травня 2021 року:

– Як зграя диких собак тримає в страху ціле село на Запоріжжі;

– Українці подорожують! Що зараз відбувається в самих туристичних точках країни;

– Індійський штам коронавірусу наближається до України: що відомо;

– Будинки майбутнього? Як в Нідерландах надрукували на 3D-принтері БУДІВЛЮ;

– 25 років без ліфта Центр реабілітації дітей з інвалідністю в Києві: чому ніхто не реагує;

– Локдаун у Києві закінчився! Як місто оживає після карантину;

– Хроніки коронавірусу в Україні;

– Шашлик: як обрати м’ясо для мангала і зробити маринад.