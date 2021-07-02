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Video: Вікна-новини. Випуск від 02.07.2021 (22:00)

Дивитись онлайн повний випуск Вікна-новини від 02.07.2021 (22:00) на сайті СТБ - останні новини України та світу
Вікна-новини. Випуск від 02.07.2021 (22:00)

Випуск програми Вікна-Новини на СТБ – актуальні новини країни та світу онлайн за 2 липня 2021 року:

– ДТП в Україні сьогодні: трагедія на трасі Одеса-Рені та зухвала аварія в Херсоні;
– Страшна спека знищила майже ціле місто в Канаді: наслідки буйства стихії;
– Військовий парад на ПІДБОРАХ? Усі подробиці скандалу та реакція депутатів ВР;
– Залишили буремну столицю і перебралися в гори! Як мандрівки у Карпати змінили життя однієї родини;
– Розкаяння через 16 років: чому вбивця двох дівчаток вирішив здатися поліції.