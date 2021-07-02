Випуск програми Вікна-Новини на СТБ – актуальні новини країни та світу онлайн за 2 липня 2021 року:

– ДТП в Україні сьогодні: трагедія на трасі Одеса-Рені та зухвала аварія в Херсоні;

– Страшна спека знищила майже ціле місто в Канаді: наслідки буйства стихії;

– Військовий парад на ПІДБОРАХ? Усі подробиці скандалу та реакція депутатів ВР;

– Залишили буремну столицю і перебралися в гори! Як мандрівки у Карпати змінили життя однієї родини;

– Розкаяння через 16 років: чому вбивця двох дівчаток вирішив здатися поліції.