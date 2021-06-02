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Video: Вікна-новини. Випуск від 02.06.2021 (22:00)

Дивитись онлайн повний випуск Вікна-новини від 02.06.2021 (22:00) на сайті СТБ - останні новини України та світу
Вікна-новини. Випуск від 02.06.2021 (22:00)

Випуск програми Вікна-Новини на СТБ – актуальні новини країни та світу онлайн за 2 червня 2021 року:

– На Львівщині під час шкільної екскурсії загинув 12 річний хлопець;
– Здорожчання проїзду у громадському транспорті: усі подробиці та реакція пасажирів;
– Затримання Романа Протасевича: нові санкції проти Білорусі та реакція Лукашенко;
– У Харкові до лав поліції прийняли тяжко хворого хлопчика;
– КОЛИ ВЖЕ ПОТЕПЛІШАЄ? Прогнози синоптиків і народні віщування на літо 2021 | ПРОГНОЗ ПОГОДИ В УКРАЇНІ;
– Працівники СБУ вилучили бурштину на понад 30 мільйонів гривень.