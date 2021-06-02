Випуск програми Вікна-Новини на СТБ – актуальні новини країни та світу онлайн за 2 червня 2021 року:

– На Львівщині під час шкільної екскурсії загинув 12 річний хлопець;

– Здорожчання проїзду у громадському транспорті: усі подробиці та реакція пасажирів;

– Затримання Романа Протасевича: нові санкції проти Білорусі та реакція Лукашенко;

– У Харкові до лав поліції прийняли тяжко хворого хлопчика;

– КОЛИ ВЖЕ ПОТЕПЛІШАЄ? Прогнози синоптиків і народні віщування на літо 2021 | ПРОГНОЗ ПОГОДИ В УКРАЇНІ;

– Працівники СБУ вилучили бурштину на понад 30 мільйонів гривень.