Випуск програми Вікна-Новини на СТБ – актуальні новини країни та світу онлайн за 2 червня 2021 року:
– На Львівщині під час шкільної екскурсії загинув 12 річний хлопець;
– Здорожчання проїзду у громадському транспорті: усі подробиці та реакція пасажирів;
– Затримання Романа Протасевича: нові санкції проти Білорусі та реакція Лукашенко;
– У Харкові до лав поліції прийняли тяжко хворого хлопчика;
– КОЛИ ВЖЕ ПОТЕПЛІШАЄ? Прогнози синоптиків і народні віщування на літо 2021 | ПРОГНОЗ ПОГОДИ В УКРАЇНІ;
– Працівники СБУ вилучили бурштину на понад 30 мільйонів гривень.