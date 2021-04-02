Денний випуск програми Вікна-Новини на СТБ – актуальні новини та світу онлайн за 2 квітня 2021 року:

– Рекордна кількість звернень до швидкої! Огляд коронавірусу в Україні 2 квітня;

– У Тайвані зійшов з рейок переповнений швидкісний поїзд: драматичні кадри порятунку;

– МАКАРОНИ НАСПРАВДІ КОРИСНІ? Як правильно вибирати і готувати улюблений продукт;

– Всесвітній день поширення інформації про аутизм: надихаючі історії тих, хто з цим живе;

– На Львівщині медики рятуватимуть життя за допомогою вертольота: всі подробиці;

– Чому на Волині облаштували школу в сільському кафе.