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Video: Вікна-новини. Випуск від 02.04.2021 (17:30)

Дивитись онлайн повний випуск Вікна-новини від 02.04.2021 (17:30) на сайті СТБ - останні новини України та світу
Вікна-новини. Випуск від 02.04.2021 (17:30)

Денний випуск програми Вікна-Новини на СТБ – актуальні новини та світу онлайн за 2 квітня 2021 року:

– Рекордна кількість звернень до швидкої! Огляд коронавірусу в Україні 2 квітня;
– У Тайвані зійшов з рейок переповнений швидкісний поїзд: драматичні кадри порятунку;
– МАКАРОНИ НАСПРАВДІ КОРИСНІ? Як правильно вибирати і готувати улюблений продукт;
– Всесвітній день поширення інформації про аутизм: надихаючі історії тих, хто з цим живе;
– На Львівщині медики рятуватимуть життя за допомогою вертольота: всі подробиці;
– Чому на Волині облаштували школу в сільському кафе.

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