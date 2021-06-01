Випуск програми Вікна-Новини на СТБ – актуальні новини країни та світу онлайн за 1 червня 2021 року:

– Російських дипломатів разом з родинами вивезли із Праги: подробиці;

– У Черкасах розвелися щури на дитячому майданчику: що робити;

– День захисту дітей 2021: що інспектувала Олена Зеленська з сім’ями в аеропорту Бориспіль;

– ЄС визнав борошняних хробаків продуктом харчування: як їх готують;

– На Запоріжжі двоє дітей ледь не потонули в морі;

– ВЖЕ НЕ ХОВАЮТЬСЯ. Холостяк Михайло Заливако та Ганна Богдан дали перше інтерв’ю | ЕКСКЛЮЗИВ;

– Захист крихітних людей. Як працюють пологові будинки в День захисту дітей;