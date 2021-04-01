Денний випуск програми Вікна-Новини на СТБ – актуальні новини та світу онлайн за 1 квітня 2021 року:

– Повільна вакцинація в Європі і повернення суворого карантину: COVID-19 у світі 1 квітня;

– Як католики і протестанти готуються до Великодня 2021;

– Як добиратися на роботу в період локдауну в Києві;

– Медики в розпачі! Ситуація з коронавірусом в Україні 1 квітня;

– Житлові кооперативи для будівництва квартир: що це таке і як працює;

– Річниця трансплантації в Охматдиті: святкування та історії врятованих дітей;

– Як відрізнити молоко від підробки – топ порад;

– Як і чому на Волині облаштовують квартири класу люкс для лелек.