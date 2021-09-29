Україна стрімко змінюється з 2014 року. Саме тоді було започатковано форум «Диригенти змін».
Він став дискусійною платформою для лідерів думок, власників і керівників українських та міжнародних компаній, авторитетних суспільних і державних діячів.
Відбувся форум у Києві, де головною темою була – відповідальність.
Організатор – міжнародна консалтингово-аудиторська компанія «Делойт в Україні».
На форумі розглядали нагальні питання для бізнесу й держави, тему відповідальності у сьогоденні та перед наступними поколіннями.
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