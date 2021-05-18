Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь

Video: Змагання у віртуальній реальності. Як український стартап Realmatrix змінює історію спорту

Змагання у віртуальній реальності Realmatrix: що це — Український стартап, який змінює історію спорту
  • Вікна-Новини
  • 2021
  • Змагання у віртуальній реальності. Як український стартап Realmatrix змінює історію спорту
Змагання у віртуальній реальності. Як український стартап Realmatrix змінює історію спорту

Нині не так часто можна почути про запуск вітчизняного стартапу.

Та все ж, зустрічаються сміливі та амбітні.

Серед них і Realmatrix — змагання у віртуальній реальності.

Його організатори ставлять собі за мету назавжди змінити історію спорту!

Що з цього вийде, дивіться у сюжеті.

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Дивіться також
18.05.2021| 2021
Повалені електростовпи та будинки без дахів. Наслідки смерчу на Херсонщині...
18.05.2021| 2021
Нові обстріли на Близькому Сході. Що там відбувається сьогодні, та як реагує світ...
Випуск від 13.05.2021 (14:30) |13.05.2021| 2021
Молода капуста: як правильно обирати і що приготувати...
Випуск від 12.05.2021 (22:00) |12.05.2021| 2021
Чути, щоб бачити! Як створюють аудіодискрипцію до фільмів...
Випуск від 05.05.2021 (14:30) |05.05.2021| 2021
Соняшникова олія по 60 гривень! ЯК СПИНИТИ ЦІНОВЕ ЦУНАМІ...
Випуск від 03.05.2021 (14:30) |03.05.2021| 2021
Шашлик: як обрати м’ясо для мангала і зробити маринад...

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати