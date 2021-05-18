Нині не так часто можна почути про запуск вітчизняного стартапу.

Та все ж, зустрічаються сміливі та амбітні.

Серед них і Realmatrix — змагання у віртуальній реальності.

Його організатори ставлять собі за мету назавжди змінити історію спорту!

Що з цього вийде, дивіться у сюжеті.