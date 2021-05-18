Нині не так часто можна почути про запуск вітчизняного стартапу.
Та все ж, зустрічаються сміливі та амбітні.
Серед них і Realmatrix — змагання у віртуальній реальності.
Його організатори ставлять собі за мету назавжди змінити історію спорту!
Що з цього вийде, дивіться у сюжеті.
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