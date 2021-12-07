Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь

Video: Зимова казка у Добропарку: як весело провести час взимку

Відкриття новорічної ялинки у Добропарку: як Добропарк відкривав зимовий сезон 2021
Зимова казка у Добропарку: як весело провести час взимку

Найчарівніший час року можна вважати офіційно відкритим.

У Добропарку, що поблизу Києва, гучно запалили новорічну ялинку.

Заразом відсвяткували перший свій зимовий сезон.

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Дивіться також
Випуск від 06.12.2021 (14:30) |06.12.2021| 2021
Енергетика України 2021: що потрібно знати про безпеку...
Випуск від 30.11.2021 (17:30) |01.12.2021| 2021
Вершкове масло дорожчає: у чому причина і яких цін очікувати...
Випуск від 29.11.2021 (14:30) |29.11.2021| 2021
Здрожчання капусти 2021: причини аномального росту...
26.11.2021| 2021
Як EVA створила справжню лабораторію краси в Україні...
Випуск від 24.11.2021 (11:30) |25.11.2021| 2021
Ціна на яйця зросла на 40%: що буде із цінами на яйця...
Випуск від 23.11.2021 (17:30) |23.11.2021| 2021
Заміна літньої гуми на зимову: що потрібно знати...

Spelling error report

The following text will be sent to our editors:

Send