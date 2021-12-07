Найчарівніший час року можна вважати офіційно відкритим.
У Добропарку, що поблизу Києва, гучно запалили новорічну ялинку.
Заразом відсвяткували перший свій зимовий сезон.
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