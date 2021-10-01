Вересень, який нагадував листопад.

Минулий місяць видався аномально прохолодним, приміром, у Києві середня температура становила +13°С.

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Але далі — ще холодніше. Синоптики попереджають, що у жовтні температура вночі опускатиметься до -5°С.

Як зігрітися, коли мороз і холодні батареї?

Наша Вікторія Покатілова вивчала усі можливі лайфхаки для теплого життя.