Вересень, який нагадував листопад.
Минулий місяць видався аномально прохолодним, приміром, у Києві середня температура становила +13°С.
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Але далі — ще холодніше. Синоптики попереджають, що у жовтні температура вночі опускатиметься до -5°С.
Як зігрітися, коли мороз і холодні батареї?
Наша Вікторія Покатілова вивчала усі можливі лайфхаки для теплого життя.
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