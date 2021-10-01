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ЖОВТЕНЬ БУДЕ ХОЛОДНИМ? Прогноз погоди в Україні та як зігріти себе

Вересень, який нагадував листопад.

Минулий місяць видався аномально прохолодним, приміром, у Києві середня температура становила +13°С.

Читайте: Шантаж зростає? Що треба знати про опалювальний сезон 2021-2022

Але далі — ще холодніше. Синоптики попереджають, що у жовтні температура вночі опускатиметься до -5°С.

Як зігрітися, коли мороз і холодні батареї?

Наша Вікторія Покатілова вивчала усі можливі лайфхаки для теплого життя.

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