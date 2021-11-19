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Video: Живопис емоційної чистоти: художня виставка Тараса Триндика в Le Bureau

Художня виставка Тараса Триндика живопис емоційної чистоти — нові роботи художника в Le Bureau: які роботи показав Тарас Триндик
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  • Живопис емоційної чистоти: художня виставка Тараса Триндика в Le Bureau
Живопис емоційної чистоти: художня виставка Тараса Триндика в Le Bureau

Живопис емоційної чистоти.

Так називають нинішній етап творчих експериментів українського художника Тараса Триндика.

Його виставка нещодавно відкрилася у серці Києва в Бюро живопису, графіки та скульптури Le Bureau.

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