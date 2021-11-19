Живопис емоційної чистоти.
Так називають нинішній етап творчих експериментів українського художника Тараса Триндика.
Його виставка нещодавно відкрилася у серці Києва в Бюро живопису, графіки та скульптури Le Bureau.
Дивіться також
Випуск від 17.11.2021 (14:30) |17.11.2021| 2021
ПЕРШИЙ СНІГ УЖЕ В КІНЦІ ТИЖНЯ! Прогноз погоди на ЗИМУ 2021-2022...
Випуск від 15.11.2021 (22:00) |16.11.2021| 2021
Уся правда про ЗДОРОЖЧАННЯ молочних продуктів в Україні...
Випуск від 12.11.2021 (17:30) |14.11.2021| 2021
Що робити, якщо ваша газова платіжка виросла в ЧОТИРИ РАЗИ...
12.11.2021| 2021
Вагітність і лікарі-чарівники: як медцентр Мати та дитина допомагає молодим батькам в Укра...
Випуск від 10.11.2021 (22:00) |11.11.2021| 2021
В Україні запрацювала кардіохірургія для дітей: як лікуватимуть найменших пацієнтів...