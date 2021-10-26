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Video: Жертв пандемії в Росії стає більше: новини коронавірусу за 26 жовтня

В Росії зростає кількість жертв від коронавірусу — чому зростає кількість жертв в Росії
Жертв пандемії в Росії стає більше: новини коронавірусу за 26 жовтня

У Росії новий рекорд — 1106 смертей від коронавірусу за добу.

У Китаї вирішили імунізувати не лише підлітків, а й дітей віком від трьох років.

Читайте: Дельта ПЛЮС: британські вчені виявили новий небезпечний штам коронавірусу

У Франції рекомендують одночасно щеплюватись від коронавірусу і від грипу щоб уникнути подвійну епідемію.

Про світ і боротьбу з пандемією, дивіться у Вікнах.

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