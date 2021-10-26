У Росії новий рекорд — 1106 смертей від коронавірусу за добу.

У Китаї вирішили імунізувати не лише підлітків, а й дітей віком від трьох років.

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У Франції рекомендують одночасно щеплюватись від коронавірусу і від грипу щоб уникнути подвійну епідемію.

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