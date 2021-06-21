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Video: Зелені свята 2021: як святкують Трійцю на Київщині

Зелені свята 2021: коли і як святкують Трійцю — Коли Трійця 2021: дата та традиції святкування
Зелені свята 2021: як святкують Трійцю на Київщині

Українці відзначали одне з найбільших християнських свят у році — Трійцю. 

У храмах в цей день вшановують єдність Бога у трьох особах. 

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У народі ж свято вже давно обросло безліччю нецерковних традицій: прикрашати будинки і подвір’я квітами та зеленню, вшановувати померлих, а у деяких регіонах — водити тополю. 

Що це означає і як відбувається, бачив Орест Дрималовський.

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