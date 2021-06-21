Українці відзначали одне з найбільших християнських свят у році — Трійцю.
У храмах в цей день вшановують єдність Бога у трьох особах.
Читайте: Курортний сезон 2021: яка вартість відпочинку на морі цього року
У народі ж свято вже давно обросло безліччю нецерковних традицій: прикрашати будинки і подвір’я квітами та зеленню, вшановувати померлих, а у деяких регіонах — водити тополю.
Що це означає і як відбувається, бачив Орест Дрималовський.
Дивіться також
Випуск від 16.06.2021 (17:30) |16.06.2021| 2021
Саміт у Женеві: як проходить зустріч Джо Байдена та Володимира Путіна | ОСТАННІ НОВИНИ...
Випуск від 14.06.2021 (17:30) |15.06.2021| 2021
Дитячій табір 2021: нові правила та ціна відпочинку для батьків | Вікна-Новини...
Випуск від 09.06.2021 (17:30) |10.06.2021| 2021
Сезон випускних 2021: які сукні у тренді та яка ціна питання...