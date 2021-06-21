Українці відзначали одне з найбільших християнських свят у році — Трійцю.

У храмах в цей день вшановують єдність Бога у трьох особах.

Читайте: Курортний сезон 2021: яка вартість відпочинку на морі цього року

У народі ж свято вже давно обросло безліччю нецерковних традицій: прикрашати будинки і подвір’я квітами та зеленню, вшановувати померлих, а у деяких регіонах — водити тополю.

Що це означає і як відбувається, бачив Орест Дрималовський.