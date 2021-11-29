Капуста дорожчає.
На ринках кіло білокачанної стартує вже від 10 грн.
До нового року ціна на капусту ще зростатиме.
У чому причини такого здорожчання, з’ясовувала наша Аліна Матвійчук.
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