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Video: Здрожчання капусти 2021: причини аномального росту

Ціни на капусту 2021 — причини здорожчання капусти — ріст цін на капусту 2021
Здрожчання капусти 2021: причини аномального росту

Капуста дорожчає.

На ринках кіло білокачанної стартує вже від 10 грн.

До нового року ціна на капусту ще зростатиме.

У чому причини такого здорожчання, з’ясовувала наша Аліна Матвійчук.

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