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Video: Здорожчання чаю в Україні: чи є різниця між дешевим та дорогим продуктом

Як обрати хороший чай — чи є різниця між дешевим та дорогим чаєм
Здорожчання чаю в Україні: чи є різниця між дешевим та дорогим продуктом

Чи відрізнить сомельє чай за 30 гривень від чаю за 300 гривень? 

Провести таке дослідження ми вирішили після новин про здорожчання чаю. 

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До осені ціни на нього зростуть на 10%. 

Чи справді різниця у ціні дорівнює різниці у якості, дізнавалася Емма Антонюк.

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