Чи відрізнить сомельє чай за 30 гривень від чаю за 300 гривень?

Провести таке дослідження ми вирішили після новин про здорожчання чаю.

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До осені ціни на нього зростуть на 10%.

Чи справді різниця у ціні дорівнює різниці у якості, дізнавалася Емма Антонюк.