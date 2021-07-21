Чи відрізнить сомельє чай за 30 гривень від чаю за 300 гривень?
Провести таке дослідження ми вирішили після новин про здорожчання чаю.
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До осені ціни на нього зростуть на 10%.
Чи справді різниця у ціні дорівнює різниці у якості, дізнавалася Емма Антонюк.
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