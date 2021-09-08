Зустрічаємо фітнес-майбутнє.

Представники компанії SPORTLIFE провели прес-конференцію за цією темою.

Мережа запускає роботу першого фітнес-клубу в Житомирі з технологією автоматизації, а ще онлайн додаток, відкритий для охочих.

Позаду рік роботи по удосконаленню digital-процесів, щоб вони стали максимально простими та зрозумілими для людей будь-якого віку.

В компанії планують і надалі впроваджувати новітні технології, щоб цифровий фітнес та ЗОЖ розвивався в Україні.