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Video: Здоров’я і технології: як SPORTLIFE стає ближче і доступніше для людей

Нововведення у мережі фітнес-клубів SPORTLIFE — які оновлення в мережі фітнес-клубів SPORTLIFE
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  • Здоров’я і технології: як SPORTLIFE стає ближче і доступніше для людей
Здоров’я і технології: як SPORTLIFE стає ближче і доступніше для людей

Зустрічаємо фітнес-майбутнє.

Представники компанії SPORTLIFE провели прес-конференцію за цією темою.

Мережа запускає роботу першого фітнес-клубу в Житомирі з технологією автоматизації, а ще онлайн додаток, відкритий для охочих.

Позаду рік роботи по удосконаленню digital-процесів, щоб вони стали максимально простими та зрозумілими для людей будь-якого віку.

В компанії планують і надалі впроваджувати новітні технології, щоб цифровий фітнес та ЗОЖ розвивався в Україні.

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