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Video: Зберегти планету: як у McDonald’s сортують сміття і чому це важливо

Сортування сміття в McDonald's: як сортують сміття в McDonald's
  • Вікна-Новини
  • 2021
  • Зберегти планету: як у McDonald’s сортують сміття і чому це важливо
Зберегти планету: як у McDonald’s сортують сміття і чому це важливо

Збереження нашої планети та зменшення впливу на навколишнє середовище — одне з найголовніших завдань людства.

А найдієвішим інструментом є сортування та переробка відходів.

Саме таку ініціативу запустив у липні McDonald’s у своїх закладах по всій Україні.

Це перша мережа ресторанів, яка почала сортувати та віддавати відходи на переробку, таким чином надаючи їм друге життя.

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