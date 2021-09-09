Збереження нашої планети та зменшення впливу на навколишнє середовище — одне з найголовніших завдань людства.

А найдієвішим інструментом є сортування та переробка відходів.

Саме таку ініціативу запустив у липні McDonald’s у своїх закладах по всій Україні.

Це перша мережа ресторанів, яка почала сортувати та віддавати відходи на переробку, таким чином надаючи їм друге життя.