Збереження нашої планети та зменшення впливу на навколишнє середовище — одне з найголовніших завдань людства.
А найдієвішим інструментом є сортування та переробка відходів.
Саме таку ініціативу запустив у липні McDonald’s у своїх закладах по всій Україні.
Це перша мережа ресторанів, яка почала сортувати та віддавати відходи на переробку, таким чином надаючи їм друге життя.
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